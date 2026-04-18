Sabah saatlerinde yaşanan doğa olayı, saniyeler içinde büyük bir trajediye dönüştü. Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında bulunan bir ilkokulun bahçesi, dehşet verici bir olaya sahne oldu. Okul bahçesindeki bir ağaca isabet eden yıldırım, o sırada ağacın altında bulunan çocukları hedef aldı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar hızla hastanelere kaldırıldı. Ancak Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 13 yaşındaki Serkan Yıldırım ve 14 yaşındaki Kasım Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Faciadan ağır yaralı olarak kurtulan M.Y. isimli diğer çocuğun tedavisi ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Sağlık yetkilileri, M.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğünü ve durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Meydana gelen feci olayla ilgili adli makamlarca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ALANYA İÇİN DE KRİTİK UYARI

Yaşanan bu acı olay, ani hava değişimleri ve şiddetli fırtınaların sıkça görüldüğü Alanya'da da aileleri tedirgin etti. Uzmanlar, özellikle açık alanlarda ve okul bahçelerinde bulunan ağaçlık bölgelerde yağışlı havalara karşı son derece dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Alanya'daki eğitim kurumlarında da benzer doğa olaylarına karşı alınacak güvenlik önlemleri, veliler ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.