Alanya’da geleceğin futbolcularını bir araya getiren U13 Gelişim Ligi B Grubu müsabakaları, birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun altyapı organizasyonları arasında önemli bir yere sahip olan ligde, genç sporcular hem takım başarıları hem de bireysel performanslarıyla dikkat çekiyor.

Sekiz takımın mücadele ettiği grupta oynanan son hafta karşılaşmalarında futbolseverler bol gollü ve mücadele seviyesi yüksek maçlar izleme fırsatı buldu. Altyapı futboluna verilen önemin her geçen yıl arttığı Alanya’da, genç oyuncular sahada ortaya koydukları performansla gelecek adına umut verdi.

ALANYA KALESPOR ÜÇ PUANI KAPTI

Haftanın çekişmeli karşılaşmalarından birinde Alanya Kalespor ile Oba Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Alanya Kalespor, rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

İki takımın da zaman zaman etkili ataklar geliştirdiği karşılaşmada genç futbolcuların mücadele azmi tribünlerden alkış aldı.

İNCEKUM BELEDİYESPOR EVİNDE KAZANDI

Haftanın bir diğer maçında İncekum Belediyespor, sahasında 1971 Avsallarspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip etkili oyunuyla rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

Karşılaşma boyunca oyunun büyük bölümünde üstünlüğünü koruyan İncekum Belediyespor, aldığı sonuçla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

PAYALLAR KONAKLISPOR İLE İDMANYURDUSPOR YENİŞEMEDİ

Haftanın en dengeli mücadelelerinden biri Payallar Konaklıspor ile Alanya İdmanyurduspor arasında oynandı. Karşılıklı atılan gollerle sonuçlanan mücadelede taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Her iki takımın da galibiyet için risk aldığı karşılaşmada kalecilerin performansı dikkat çekti.

YILDIRIMSPOR'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Haftanın en farklı sonucu ise Yıldırımspor’dan geldi. Alanya Kartallarspor karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Yıldırımspor, rakibini 6-0 mağlup ederek haftanın en golcü takımı olmayı başardı.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Yıldırımspor, hücumdaki üretkenliği ve takım oyunu ile dikkat çekti. Alınan farklı galibiyet, takımın moralini yükseltirken rakiplerine de güçlü bir mesaj verdi.

GELECEĞİN FUTBOLCULARI SAHNEDE

U13 Gelişim Ligi, sadece alınan sonuçlarla değil, Türk futbolunun geleceğini oluşturacak oyuncuların gelişimi açısından da büyük önem taşıyor. Teknik ekipler, genç futbolcuların fiziksel ve teknik gelişimlerini yakından takip ederken, sporcular da her hafta kendilerini gösterme fırsatı buluyor.

Alanya’daki altyapı kulüpleri, genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması adına çalışmalarını sürdürürken, lig maçları futbolcuların tecrübe kazanmasına önemli katkı sağlıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HEYECANI SÜRECEK

U13 Gelişim Ligi B Grubu'nda önümüzdeki hafta da birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Takımlar hem puan mücadelesi verecek hem de sezon hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak.

Önümüzdeki haftanın programı şöyle:

Alanya Kalespor – Payallar Konaklıspor

Alanya İdmanyurduspor – İncekum Belediyespor

1971 Avsallarspor – Yıldırımspor

Alanya Kartallarspor – Oba Belediyespor

Genç yeteneklerin sahne aldığı organizasyonda futbolseverleri önümüzdeki hafta da heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. (Mehmet AL)