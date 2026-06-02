Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getiren Gençlik Kampları için 2026 yılı başvuruları başladı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kamplar, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Alanya Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, kamp süreciyle ilgili yaptığı açıklamada gençlerin hem eğlenebileceği hem de yeni deneyimler kazanabileceği kapsamlı bir program hazırlandığını belirtti.

GENÇLER HEM EĞLENECEK HEM GELİŞECEK

Kıldırgıcı, Gençlik Kamplarının gençlerin serbest zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerine önemli katkı sunduğunu ifade ederek, kampların yalnızca tatil amaçlı olmadığını, aynı zamanda eğitim ve kişisel gelişim yönüyle de öne çıktığını söyledi.

Kamplarda gençler; takım çalışması, liderlik, iletişim becerileri ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda deneyim kazanırken, farklı şehirlerden yaşıtlarıyla tanışma fırsatı bulacak. Böylece gençler hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de farklı kültürleri yakından tanıma imkânı elde edecek.

MAVİ DENİZ VE YEŞİL DOĞA TEMALI KAMPLAR

2026 yılı programı kapsamında düzenlenecek kamplar, "Mavi Deniz" ve "Yeşil Doğa" temalarıyla gerçekleştirilecek. Deniz kamplarında su sporları ve sahil etkinlikleri ön plana çıkarken, doğa kamplarında ise çevre bilinci, doğa yürüyüşleri ve açık alan aktiviteleri gençlerle buluşturulacak.

Kamp programlarında sportif etkinliklerin yanı sıra kültürel geziler, eğitim seminerleri, sanat atölyeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve çeşitli yarışmalar da yer alacak. Katılımcılar kamp süresince hem eğlenceli vakit geçirecek hem de yeni beceriler kazanma fırsatı yakalayacak.

KAMPLAR ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENECEK

12 ile 25 yaş arasındaki gençlerin katılımına açık olan Gençlik Kampları tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ulaşım, konaklama ve kamp süresince ihtiyaç duyulan temel hizmetler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Bu sayede Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençler ekonomik bir yük oluşturmadan kamp deneyimi yaşayabilecek.

SON BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre 2026 yılı Gençlik Kamplarının ilk beş dönemi için son başvuru tarihi 21 Haziran 2026 olarak belirlendi. Diğer kamp dönemlerine katılmak isteyen gençler ise başvurularını 26 Temmuz 2026 tarihine kadar yapabilecek.

Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden başvuru yapma imkânı bulunmayan gençler ise Alanya Gençlik Merkezine müracaat ederek işlemlerini tamamlayabilecek.(Mehmet TUNÇ)