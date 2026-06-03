İstanbul merkezli 27 ilde, ünlü isimler ve banka kimlikleri kullanılarak yapılan dev yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aktardığına göre, dolandırıcılar paravan şirketler ve sahte yatırım grupları kurarak geniş çaplı bir ağ oluşturdu. Şüphelilerin, yatırım uzmanı İslam Memiş ve çeşitli banka yöneticilerinin isim ile görsellerini izinsiz şekilde kullandığı tespit edildi.

MİLYARLIK MAL VARLIKLARINA NASIL EL KONULDU?

Güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, 269 mağduru toplamda 600 milyon lira dolandıran şebeke, elde ettiği haksız kazancı 76 ayrı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktardı. Şebekenin toplam işlem hacminin 60 milyar lirayı bulduğu saptandı.

Soruşturma kapsamında, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ile bir akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca şüphelilere ait bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları ve kripto varlık ile banka hesaplarına bloke tedbiri uygulandı.

SAHTE YATIRIM GRUPLARINDAN NASIL KORUNULUR?

Siber güvenlik uzmanları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan sahte yatırım gruplarına karşı vatandaşları uyarıyor. Yüksek kazanç vaadiyle sunulan tekliflerin, tanınmış kişilerin görselleri kullanılsa dahi her zaman şüpheyle karşılanması gerekiyor. Resmi banka ve kurumların doğrulanmış kanalları dışında yapılan yatırım çağrılarının genellikle dolandırıcılık amacı taşıdığı vurgulanıyor.