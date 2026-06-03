Edinilen bilgilere göre, Türk televizyon tarihinin bilinen haber sunucularından Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi altına alındığı hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve kalp yetmezliği teşhisiyle yoğun bakım ünitesine kaldırılan deneyimli gazeteci, gece saat 02.15 sularında doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

REHA MUHTAR KİMDİR VE KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni kökenli bir aileye mensup olan Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını TED Ankara Koleji ve ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı. Medya sektörüne 1983 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak adım atan gazeteci, 1985 ile 1993 yılları arasında TRT'nin Atina muhabirliğini ve program yapımcılığını üstlendi.

TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE NASIL İZ BIRAKTI?

Özellikle 1990'lı yıllarda Show TV Ana Haber Bülteni'ndeki kendine has sunum tarzıyla Türkiye çapında geniş kitlelerce tanınan bir figür haline geldi. Kariyeri boyunca Kanal D, Star TV, atv, FOX TV, CNN Türk ve Kanaltürk gibi birçok ulusal kanalda görev alan Muhtar; yazılı basında ise Akşam, Sabah, Star ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Özel yaşantısında sanatçı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babalığını üstlenen Reha Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile olan birlikteliğinden Mina ve Poyraz isimlerinde ikiz çocukları bulunuyordu. Bodrum'daki vefat süreci, uzun yıllarını verdiği basın camiasında geniş yankı buldu.