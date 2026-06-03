Alanya basınının tanınan isimlerinden gazeteci Volkan Yüksel, bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır kanser tedavisi gören Yüksel'in vefat haberi, ailesi, dostları ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Tedavisinin son döneminde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetim altında bulunan Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Meslek hayatı boyunca sakin kişiliği, güler yüzü ve çalışkanlığıyla tanınan Volkan Yüksel, Alanya basınında uzun yıllar görev yaptı. Bir dönem Alanya Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde de çalışmalar yürüten Yüksel, meslektaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan isimler arasında yer aldı.

Vefat haberinin ardından çok sayıda gazeteci ve basın kuruluşu taziye mesajları yayımladı. Yüksel'in kaybı, Alanya'daki basın camiasında derin üzüntü yarattı.

Merhum Volkan Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyoruz.