Döviz kurları ve uluslararası piyasalardaki hareketlilik akaryakıt tabelalarına yansımayı sürdürüyor. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, 3 Haziran 2026

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında artışa gidildi.

Alınan kararla birlikte benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam uygulandı. Son artışların ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 63.45 TL seviyesine çıkarken, motorinin litresi 66.31 TL'den satılmaya başlandı. Otogaz (LPG) fiyatlarında mevcut durum korunarak litre fiyatı 31.99 TL olarak işlem görmeye devam ediyor.

ZAMLARIN ARKASINDAKİ TEMEL ETKENLER NELER?

Akaryakıt fiyatlarındaki bu yukarı yönlü ivme, temel olarak küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilikten kaynaklanıyor. Yetkililer, peş peşe gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemelerinin de pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığını bildiriyor.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının günlük değişimleri ve Amerikan doları kurundaki hareketler baz alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ve KDV eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor. Küresel piyasalardaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu formül üzerinden doğrudan yurt içi tabelalarına yansıyor.