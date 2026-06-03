CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kandemir, ilçe örgütünün büyük bölümünün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında yer aldığını belirterek, parti içindeki bazı girişimleri “sivil darbe” olarak nitelendirdi.

Kurultayın yenilenmesi için mücadele edeceklerini ifade eden Kandemir, CHP’nin seçim dışı bırakılmasına yönelik bir plan yürütüldüğünü öne sürdü. Demokrasi ve parti içi birlik mesajı veren Kandemir, örgütün çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü söyledi.

ANKARA’DAKİ MAKET OLAYI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ankara’daki bayramlaşma programında dikkat çeken ve ulusal basında da yer bulan Osman Tarık Özçelik maketiyle ilgili konuşan Kandemir, sürecin Ankara yolculuğundan önce başladığını anlattı.

Kandemir, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e birlikte Ankara’ya gitmeyi teklif ettiğini belirterek, başkanın sağlık durumunun uzun yolculuğa uygun olmadığını söyledi.

Kandemir’in aktardığına göre Özçelik, “Bu halde nasıl gideyim, Alanya’da tedavim hâlâ devam ediyor. Orada olmayı çok istiyorum ama eğer bir maketimi götürürseniz, o maketin içinde ruhum ve tam desteğim saklı kalır” ifadelerini kullandı.

“NEDEN OLMASIN DEDİK”

Bu öneriyi örgüt olarak değerlendirdiklerini söyleyen Kandemir, fikri makul bulduklarını belirtti.

“Biz de neden olmasın dedik” diyen Kandemir, Özçelik’in maketini Ankara’daki etkinlik alanında sergilediklerini ifade etti. Kandemir, Alanya Belediye Başkanı’nın daha önce de Özgür Özel’e desteğini açık şekilde açıkladığını, maketin de bu desteğin sembolik bir yansıması olduğunu kaydetti.

ULUSAL BASINDA GÜNDEM OLDU

Kandemir, Ankara’daki etkinlikte sergilenen maketin katılımcıların ilgisini çektiğini ve kısa sürede gündem olduğunu söyledi.

Maketin ulusal medyada da haberleştirildiğini belirten Kandemir, olayın temelinde sağlık sorunları nedeniyle programa katılamayan bir belediye başkanının desteğini farklı bir yöntemle göstermesi olduğunu ifade etti.

“ELEŞTİRİLER DE DEMOKRASİNİN PARÇASI”

Kandemir, uygulamayla ilgili hem olumlu hem de olumsuz geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Farklı görüşlerin doğal olduğunu belirten Kandemir, “Demokrasi tam da bu hoşgörü ortamıyla güzel. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmeli” görüşünü dile getirdi.