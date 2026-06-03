CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, düzenlediği basın toplantısında hem parti içindeki gelişmelere hem de Türkiye’nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kandemir, CHP’nin seçim dışı bırakılmasına yönelik bir plan yürütüldüğünü öne sürerek, demokrasi ve parti içi birlik mesajı verdi.

Kandemir, ilçe örgütünün büyük çoğunluğunun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında yer aldığını belirterek, parti içindeki tartışmaların demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini söyledi.

KURULTAY TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Parti içindeki sürece ilişkin konuşan Kandemir, kurultayın yenilenmesi gerektiğini savunduklarını ifade etti. CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olduğunu vurgulayan Kandemir, partiye yönelik girişimlerin demokrasi açısından değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kandemir açıklamasında, “İlçe örgütümüzün büyük çoğunluğu Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındadır. Kurultayın yenilenmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

DIŞ POLİTİKA VE ORTADOĞU VURGUSU

Konuşmasının devamında Türkiye ve Ortadoğu’daki gelişmelere değinen Kandemir, gündemin yalnızca CHP üzerinden şekillendirilmemesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllarda dile getirdiği Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) açıklamalarını hatırlatan Kandemir, günümüzde yaşanan gelişmelerin bölgesel planlarla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde gündeme gelen İbrahim Anlaşmaları'na da değinen Kandemir, bu süreçlerin bölge siyasetinde önemli sonuçlar doğuracağını iddia etti.

“ASIL TEHLİKE GÖZDEN KAÇIRILIYOR” İDDİASI

Kandemir, kamuoyunda ve medyada CHP’ye yönelik tartışmaların ön plana çıkarıldığını, buna karşın Ortadoğu’daki gelişmelerin yeterince gündeme gelmediğini savundu.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacının bölgede yeni bir siyasi düzen oluşturmak olduğunu öne süren Kandemir, Suriye ve Irak’taki gelişmeler üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bu görüşlerin kendi siyasi değerlendirmeleri olduğunu belirten Kandemir, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda demokrasi, hukuk devleti ve parti içi dayanışma vurgusu yapan Kandemir, CHP’nin Türkiye siyasetindeki rolünü sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.