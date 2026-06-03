Türkiye'de milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memurun temmuz ayında alacağı maaş zammı için geri sayım sürüyor. Dört aylık enflasyon verilerinin ardından kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Kesin rakamların belirlenmesi için gözler 5 Haziran tarihinde açıklanacak yeni verilere çevrildi.

Açıklanan resmi verilere göre, tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 oranında artış gösterdi. Bu rakamların toplanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklileri için hesaplanan kümülatif zam farkı ise yüzde 10,51 seviyesinde bulunuyor.

YENİ MAAŞLAR NASIL ŞEKİLLENECEK?

Mevcut yüzde 14,64'lük orana göre yapılan hesaplamalar, temmuz ayındaki maaş tablosuna dair ilk ipuçlarını veriyor. Buna göre, halihazırda 20.000 TL maaş alan bir emeklinin aylığı 22.928 TL seviyesine yükselecek. Maaşı 25.000 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 28.660 TL'ye, 30.000 TL aylık alanların geliri ise 34.392 TL'ye çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans tarafından yayımlanan Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayına ilişkin tahminlerini paylaştı. Ekonomistlerin beklenti ortalamasına göre, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,65 artması bekleniyor. Tahminler en düşük yüzde 1,20 ile en yüksek yüzde 2,35 aralığında değişiklik gösteriyor.

Bu beklentinin gerçeğe dönüşmesi halinde, beş aylık enflasyon farkı temmuz zammının büyük bir bölümünü netleştirmiş olacak. Nihai zam oranı ise temmuz ayı başında açıklanacak haziran verisiyle birlikte tamamen kesinleşecek.