CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, parti içinde devam eden tartışmalar ve kurultay süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kandemir, CHP’ye yönelik bazı girişimlerin partiye zarar verdiğini savunurken, örgüt olarak demokrasi ve parti içi birlikten yana tavır aldıklarını söyledi.

Kandemir, Alanya’daki parti tabanının büyük çoğunluğunun Genel Başkan Özgür Özel’in yanında olduğunu belirterek, kurultayın yenilenmesi yönündeki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. CHP’nin seçim yoluyla değil farklı yöntemlerle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını öne süren Kandemir, yaşanan gelişmeleri “sivil darbe girişimi” olarak değerlendirdi.

Parti içindeki son süreçte yaşananlara da değinen Kandemir, Kemal Kılıçdaroğlu’nun henüz meşru bir parti meclisi oluşturamadığını savundu. Buna rağmen CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmeleri eleştiren Kandemir, Özgür Özel döneminde göreve başlayan bazı çalışanların işten çıkarıldığını iddia etti.

“Görevden alınmaya hazırız” diyen Kandemir, ilçe başkanlığı görevinden tek bir yazıyla alınmasının kendileri açısından sürpriz olmayacağını söyledi. Ancak böyle bir durumda da siyasi çalışmaların durmayacağını vurgulayan Kandemir, örgüt üyeleriyle birlikte sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kandemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bize siyaset yapmak için büyük binalar gerekmiyor. Halkın içinde, kahvelerde, sokaklarda ve mahallelerde aynı inançla çalışmaya devam ederiz. Bu görevlere koltuk için değil, vatan sevgisi için talip olduk.”

CHP Alanya İlçe Örgütü’nde olası görev değişikliklerine ilişkin resmi bir karar bulunmazken, parti içindeki tartışmaların önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.