Karabük’ün Kılavuzlar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen kaza, hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre E.Y. yönetimindeki 41 AOZ 501 plakalı demir yüklü TIR, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada E.A. idaresindeki DE 33 053 numaralı lokomotif ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi.

Lokomotif ve demir yüklü TIR’da ise çarpışma nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Ağır yük taşıyan TIR ile lokomotifin çarpışmasına rağmen kazanın yaralanma veya can kaybı yaşanmadan atlatılması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle hemzemin geçit ve çevresindeki ulaşımda kontrollü geçiş sağlanırken, ekipler araçların güvenli şekilde bölgeden kaldırılması için çalışma yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Lokomotif ile TIR’ın hemzemin geçitte hangi koşullarda çarpıştığının yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.