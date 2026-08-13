Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması devam ederken önemli bir ayrılık gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Fred’in kariyerine ülkesinde devam edeceği bildirildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Atletico Mineiro, Fred’in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS, 500 BİN EURO BONUS

Transferin mali detayları da ortaya çıktı. Habere göre Atletico Mineiro, Fred için Fenerbahçe’ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Anlaşmada performans ve çeşitli şartlara bağlı 500 bin euroluk bonus maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Brezilya’ya dönmeye hazırlanan Fred’in Atletico Mineiro ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Oyuncunun kısa süre içerisinde ülkesine giderek transfer sürecini tamamlaması bekleniyor.

MANCHESTER UNITED’DAN FENERBAHÇE’YE GELMİŞTİ

Fred, Fenerbahçe’ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’dan transfer edilmişti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisi için İngiliz kulübüne 9,7 milyon euro ödeme yapmıştı.

Orta sahadaki dinamizmi ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken Fred, Fenerbahçe kariyeri boyunca takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

BONSERVİS RAKAMLARI ARASINDA BÜYÜK FARK

Fenerbahçe’nin yaklaşık 9,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fred’in 2 milyon euro garanti bedelle Atletico Mineiro’ya transfer edilmesi, iki bonservis rakamı arasında yaklaşık 7,7 milyon euroluk fark oluşturuyor.

Bonusların tamamının devreye girmesi halinde Fenerbahçe’nin transferden elde edeceği toplam rakamın 2,5 milyon euroya ulaşabileceği belirtiliyor.

33 yaşındaki futbolcunun resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Atletico Mineiro’ya katılarak kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.