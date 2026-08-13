Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Beşyol mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 34 HAU 406 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıktı.

İçerisinde çocukların da bulunduğu araç önce bariyere, ardından yön levhasının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

12’Sİ ÇOCUK 13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etti.

Yapılan kontrollerde 12’si çocuk olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

D-100’DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hafif ticari aracın sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Kazayı gördüğünü belirten Eren Yerdelen ise aracın süratli olduğunu öne sürerek, “Bu yol çok tehlikeli, her hafta burada kaza oluyor” dedi. Yerdelen ayrıca iki yaralının durumunun ağır olduğunu iddia etti.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.