Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, doğum günü kutlamasının ardından beraberindeki kişilerle T.A.’nın evine geçti.

İddiaya göre burada alkol alınırken bir süre sonra Yazgan’ın T.A.’ya cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MİLLETVEKİLİ DARBEDİLDİ

Yaşanan kavga sırasında N.D. adlı erkek ile B.Ş. ve T.A. adlı kadınların Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ı darbettiği öne sürüldü. T.A.’nın yaşananları cep telefonuyla kaydettiği de belirtildi.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından N.D., B.Ş. ve T.A. gözaltına alındı.

TARAFLAR KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahmet Baran Yazgan, darbedildiğini ve cep telefonunun gasbedildiğini ileri sürerek 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

N.D., B.Ş. ve T.A. ise Yazgan hakkında “cinsel taciz”, “tehdit” ve “hakaret” iddialarıyla şikayette bulundu.

Böylece olayla ilgili soruşturma, tarafların karşılıklı suçlamaları üzerine devam etti.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.D., B.Ş. ve T.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Üç şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.