Ünlü Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Yavuz Bingöl, sağlık sorunları sebebiyle sahne programlarında zorunlu bir değişikliğe gitti. Sanatçının kendi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı videolu mesaja göre, Malatya'da gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edildi. Kararın ardında ise sanatçının pazartesi günü geçirmesi gereken acil operasyon ve doktorunun uçak yolculuğuna getirdiği yasak yatıyor.

Sağlık durumuna ilişkin takipçilerini bilgilendiren Bingöl, Malatyalı sevenlerinden özür dileyerek telafi sözü verdi. Videolu açıklamasında hastalığının ne olduğuna dair spesifik bir bilgi paylaşmayan sanatçıya, kısa süre içinde sanal mecralardan çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletildi. Doktorların uçuş riskini göz önüne alarak verdiği bu karar, sanatçının tedavi süreci hakkında kamuoyunda yakından takip ediliyor.

YAKIN ZAMANDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da öne çıkan Bingöl, 2024 yılında uzun süredir birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evlenmişti. Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan'ın şahitliğinde gerçekleşen sade nikah töreninin ardından mutlu bir süreç geçiren sanatçının, yoğun konser takvimine sağlık arası vermek zorunda kalması hayranlarını üzdü. Bingöl'ün geçireceği operasyon sonrası sahnelere ne zaman döneceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.