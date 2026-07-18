Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı Koy mevkiinde çarşamba akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre, hızla yayılan alevler sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlerin konutlarının yer aldığı lüks bir siteyi etkisi altına aldı.

Yangının yerleşim alanlarını doğrudan tehdit etmesi üzerine güvenlik amacıyla acil tahliye kararı uygulandı. Yaklaşık bin kişinin bölgeden güvenli noktalara sevk edildiği olayda, alevlerin siteye dayanmasıyla birlikte bazı vatandaşların tahliyesi helikopterler aracılığıyla gerçekleştirildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİNDE HASAR OLUŞTU

Kazıklı Koy, alevlerin en fazla yıkıma yol açtığı bölgelerden biri olarak kayıtlara geçti. Aktarılan bilgilere göre, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Yasemin Ergene ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın evlerinin de yer aldığı sitedeki çok sayıda yapıda alevlerin sıçraması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR MU?

Gece boyu devam eden zorlu mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Yetkililer, yangının bölgedeki konutlarda yarattığı tahribatın kesin bilançosunu çıkarmak amacıyla hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kıyı şeridinde rüzgarla hızla yayılan bu tür afetler, orman bölgesine yakın inşa edilen yerleşim alanlarında erken müdahale ve hızlı tahliye planlamasının hayati önemini bir kez daha gösterdi.