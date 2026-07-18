Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Yıldız Tilbe, 60. yaşına girmesi vesilesiyle yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı, yeni yaşını kutlamayı reddederek doğum günü etkinliklerine karşı mesafeli duruşunu ortaya koydu.

Kendine has tavırlarıyla bilinen Tilbe, kutlama etkinliklerini anlamsız bulduğunu ifade etti. Sanatçı, konuyla ilgili düşüncelerini "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım? Doğum günü kutlamaları bana saçma geliyor." sözleriyle dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNEN TEPKİLER

Tilbe'nin hayata dair bu sıra dışı yaklaşımı, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Sanatçının geçmişteki benzer çıkışlarını hatırlatan bazı kullanıcılar, zamanın geçişi konusundaki bu bakış açısını destekledi. Öte yandan farklı düşünen bir kesim ise, doğum günlerinin kaybedilen yılları değil, geride kalan yaşanmışlıkları onurlandırmak için bir fırsat olduğu görüşünü savundu.

Yıllardır hem şarkıları hem de hayata getirdiği farklı yorumlarla adından söz ettiren 60 yaşındaki sanatçı, bu son açıklamasıyla da kendi tarzından ödün vermediğini bir kez daha göstermiş oldu.