Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde rol alan usta oyuncu Muhammed Cangören, özel hayatıyla medyanın gündemine geldi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir semtinde bir mekanda genç bir kadınla otururken objektiflere takılan oyuncu, mekan çıkışında basın mensuplarıyla kısa süreli bir diyalog yaşadı.

CİHANGİR ÇIKIŞINDA GERGİNLİK

Kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cangören, yanındaki kişiyle ilgili yöneltilen ifadelere sinirlendi. Bir muhabirin "Hanımefendi ile beraber oturuyordunuz" şeklindeki sözleri üzerine ünlü oyuncu, duruma tepkisini sert bir dille ifade etti. Cangören muhabire verdiği yanıtta, "Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?" ifadelerini kullandı.

EKRANLARIN TANINDIK YÜZÜ

Televizyon dünyasında uzun yıllardır çeşitli projelerde yer alan Muhammed Cangören, son dönemde NOW TV'nin reytinglerde öne çıkan yapımlarından Yeraltı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide canlandırdığı 'Don Çiçi' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bugüne kadar daha çok set çalışmaları ve oyunculuk performansıyla gündemde kalmayı tercih ediyordu. Cihangir'de kameralara yansıyan bu son olay, deneyimli oyuncunun magazin basınıyla arasına koyduğu mesafeyi bir kez daha göstermiş oldu.