Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'İnci Taneleri' dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya üzerinden yaptığı tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü oyuncu dinlenme sürecinde çekilen karelerini dijital platformda takipçilerine sundu. Instagram platformunda 2,9 milyon takipçisi bulunan Ergüçlü, tatil fotoğraflarını "Summer nights" notunu düşerek yayınladı.

Ekranda Dilber Etkisi Ve Popülarite

Son dönemde televizyon ekranlarında canlandırdığı "Dilber" karakteriyle Türkiye genelinde popülerliğini artıran oyuncunun bu son gönderisi, kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum topladı. Dizideki performansı ve danslarıyla sezon boyunca televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ergüçlü'nün, projenin sezon finali yapmasının ardından geçirdiği tatil süreci dijital platformlarda takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor.