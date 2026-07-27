Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen deniz faciasında yaşamını yitiren aynı aileden dört kişi, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Savaş Öztürk (42), Zehra Öztürk (39), Ceylan Dağşan (30) ve 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün cenazeleri Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Musalla taşına yan yana konulan cenazeler için cenaze namazı Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay tarafından kıldırıldı.

Namazın ardından helallik alındı ve dört aile ferdinin naaşı, Sucular Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Tören boyunca aile yakınlarının yaşadığı acı dikkat çekerken, çok sayıda vatandaş da cenazeye katılarak aileye destek oldu.

Törene protokol de katıldı

Cenaze törenine Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, ilçe protokolü, vatandaşlar ve yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

Deniz faciasında dört kişi hayatını kaybetmişti

Olay, önceki gün Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren beş kişilik aileden dört kişi dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk, teyze Ceylan Dağşan ve yeğen Halil Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin 16 yaşındaki kızı Fatma Öztürk ise çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hastanede tedavisi devam eden Fatma Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.