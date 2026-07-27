Alanya'da doğa tutkunu Hasan Doğru, bir inşaat sahasında yetişkin koca engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan sürüngenlerin yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülmesi bölge sakinlerini tedirgin etti.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, koca engerek yılanları yaşlandıkça sırt bölgelerinde belirgin bir çukur oluşuyor. Doğru tarafından çekilen fotoğraflarda, yılanın kuyruğuna kadar uzanan bu karakteristik yapısı net biçimde görülüyor. Yetkililer, sıcaklıkların artmasıyla sürüngenlerin yuvalarından çıktığını belirterek özellikle şantiye ve kırsal alanlarda çalışanların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

KOCA ENGEREK GÖRÜLÜNCE NE YAPILMALI?

Türkiye'nin en zehirli yılan türleri arasında yer alan koca engerek, doğası gereği insanlardan uzak durmayı tercih ediyor. Ancak doğal yaşam alanlarındaki daralma ve artan inşaat faaliyetleri, bu tür sürüngenlerin insanlarla karşılaşma olasılığını yükseltiyor. Uzmanlar, yılanla karşılaşıldığında ani hareketlerden kaçınılması ve hayvanın kendi yoluna gitmesine izin verilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Bölgedeki kırsal alanlarda ve şantiyelerde çalışanların zemini kontrol ederek hareket etmesi tavsiye ediliyor.