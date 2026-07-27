Ağustos ayında Antalya ve Alanya bölgesini tercih eden Rus turistlerin tatil maliyetleri netleşmeye başladı. İki yetişkin ve bir çocuktan oluşan aileler için planlanan 7 gecelik ultra her şey dahil konaklamaların bedeli, tercih edilen tesisin kalitesine göre büyük değişiklik gösteriyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, ekonomik otellerde başlangıç fiyatı 260 bin ruble seviyesinde bulunuyor. Lüks süit ve villa tercih eden misafirler için bu rakam 1 milyon 430 bin rubleye kadar çıkıyor. Standart odaların büyük ölçüde tükendiğini bildiren yetkililer, erken rezervasyon fırsatlarının daraldığına işaret ediyor.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK TUZAĞI

Bölgeye yönelik yoğun talep, kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. Özellikle Instagram gibi sosyal medya platformlarında sahte internet siteleri üzerinden yürütülen kampanyalar dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, "son iki oda" benzeri aldatıcı mesajlarla tatilciler üzerinde baskı kurarak haksız kazanç elde etmeye çalışıyor.

GÜVENLİ REZERVASYON İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanların açıkladığı bilgilere göre, tatilcilerin ödeme yaparken şahsi IBAN numaralarını kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Güvenli bir tatil planlaması için işlemlerin yalnızca TÜRSAB üyesi resmi seyahat acenteleri üzerinden gerçekleştirilmesi şart. Alanya'daki turizmciler de misafirlerin mağduriyet yaşamaması adına, tesislerin resmi iletişim kanallarının doğrudan oteli arayarak teyit edilmesinin sektörün marka değeri açısından kritik olduğunu vurguluyor.