CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları ve Genel Başkan Özgür Özel'in yeni bir siyasi oluşum kurmasının ardından yaşanan istifalar, Alanya İlçe Örgütü'nde de yönetim değişikliğini gündeme getirdi. Süreçte teşkilatın yönetimi geçici olarak Kemal Deke tarafından yürütülüyor.

Karadağ ve Hancı isimleri konuşuluyor

Parti kulislerinde, geçmiş dönem ilçe başkanlarından Coşkun Karadağ'a yeniden göreve gelmesi yönünde çağrılar yapıldığı konuşulurken, ilçe başkanlığı için Ali Hancı'nın adı da güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

Edinilen bilgilere göre Ali Hancı, CHP'den ayrılmayı düşünmediğini belirterek Alanya örgütünün uzun süre belirsizlik içinde bırakılmayacağını ifade etti. Hancı'nın, ilçe başkanlığı atamasının bu hafta içerisinde sonuçlanmasını beklediği öğrenildi.

"Hedefimiz iktidar mücadelesi"

Hancı'nın değerlendirmelerinde, partiden ayrılan isimlerin tercihlerine saygı duyduklarını ancak CHP'nin temel gündeminin siyasi mücadelesini sürdürmek olduğunu vurguladığı belirtildi. Açıklamalarında asıl hedeflerinin AK Parti iktidarına karşı çalışmalarını sürdürmek olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Son karar il yönetiminde

CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin'in bu hafta içerisinde Alanya İlçe Başkanlığı için atamayı gerçekleştirmesi bekleniyor. Parti kulislerinde Karadağ ve Hancı'nın yanı sıra farklı isimlerin de değerlendirildiği konuşulurken, nihai kararın il yönetimi tarafından verileceği belirtiliyor.