Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimi değişikliği 2026 gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğini duyurdu. Kasım ve Nisan aylarında uygulanan sistemin yeniden değerlendirildiği belirtildi.

ARA TATİLLER KALDIRILABİLİR

Bakan Tekin, St. Petersburg dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim takviminde köklü değişikliklerin tartışıldığını söyledi. Yeni modele göre, ara tatiller kaldırılarak eğitim yılı farklı bir takvimle düzenlenecek.

Tekin, “Ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim süresi uzamayacak” diyerek, sistem değişikliğinin ders süresini artırmayacağını vurguladı.

YAZ TATİLİ UZAYABİLİR

Yeni planlamada dikkat çeken detay ise yaz tatili oldu. Bakan Tekin, okulların açılış tarihinin daha geç, kapanış tarihinin ise daha erken olabileceğini ifade etti.

Bu değişiklikle birlikte öğrencilerin daha uzun yaz tatili yapması hedefleniyor. Bu durum özellikle turizm bölgelerinde yaşayan aileler açısından da doğrudan etkili olacak.

OKULLARDA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Son dönemde yaşanan olaylar sonrası okullarda güvenlik önlemleri de gündemde. Bakan Tekin, okul polisi uygulamasının kalıcı çözüm olmadığını belirtti.

Tekin, “Eğer bir görevli olacaksa bu kişilerin özel eğitim almış olması gerekir” diyerek, farklı bir güvenlik modeli üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ TARTIŞILIYOR

Bakan Tekin’in açıklamalarında zorunlu eğitim süresinin kısaltılması ihtimali de yer aldı. Konunun tartışmaya açık olduğunu belirten Tekin, Türkiye’de eğitim süresinin uluslararası örneklerle karşılaştırılması gerektiğini söyledi.

Tekin, bazı ülkelerde genç yaşta üniversiteye başlanabildiğini hatırlatarak, Türkiye’de de benzer modellerin değerlendirilebileceğini ifade etti.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER NE BEKLİYOR?

Planlanan değişiklikler özellikle ara tatiller kalkacak mı 2026 sorusunu gündeme getirdi. Veliler, çocukların dinlenme süresinin nasıl etkileneceğini merak ederken, öğrenciler ise yaz tatilinin uzama ihtimaline odaklanmış durumda.

Yeni sistemin uygulanıp uygulanmayacağı ise önümüzdeki süreçte yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.