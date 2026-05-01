Alanya Şelale Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamaları yapılırken, aynı saatlerde belediye işçileri sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

MEYDANDA KUTLAMA, SAHADA MESAİ

Alanya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Şelale Meydanı’nda gerçekleşti. Sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla pankartlar ve sloganlar eşliğinde günü kutladı. Ancak meydandaki kalabalığın birkaç kilometre uzağında farklı bir görüntü vardı. Alanya’da 1 Mayıs’ta belediye işçileri çalıştı. İskele bölgesinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarında ekipler mesailerine ara vermedi.

İSKELE’DE ÇALIŞMA DURMADI

İskele çevresinde sürdürülen çalışmalarda işçiler bordür taşı döşemeye devam etti. Bayram günü olmasına rağmen sahadaki ekiplerin çalışmayı sürdürmesi dikkat çekti. Bir işçi kısa bir sohbet sırasında, “Bugün de buradayız, iş bitmeden bırakılmıyor” demekle yetindi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜN BOYU SÜRDÜ

Şelale Meydanı’ndaki etkinliklerde emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Alana girişlerde üst araması yapılırken, kutlamalar boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Program, akşam saatlerine doğru kalabalığın dağılmasıyla sakin şekilde sona erdi.