Türkiye Barolar Birliği (TBB) Reklam Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, avukatların dijital platformlardaki ve sosyal medyadaki paylaşımlarına katı kısıtlamalar getirildi. Alanya gibi hukuki danışmanlık talebinin yoğun olduğu bölgelerdeki avukatları da yakından ilgilendiren karar, mesleki reklam yasağının sınırlarını yeniden çiziyor.

İhlalleri denetlemek amacıyla beş kişiden oluşan Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi hayata geçiriliyor. TBB Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıllığına atanacak olan merkez üyelerinde, geçmişte disiplin cezası almamış olma şartı aranacak. Kurulacak bu mekanizma, çevrimiçi ve görsel mecralardaki iddiaları inceleyerek barolara rapor sunacak.

ARAMA MOTORU VE SOSYAL MEDYA YASAKLARI

Yönetmelik detaylarına göre avukatlar, devam eden veya sonuçlanmış davalar üzerinden reklam çalışması yapamayacak. Tarafların sözcüsü gibi kamuoyuna açıklama yapılması ve mesleki kimlikle bağlantılı kazanç veya özel yaşam paylaşımları da yasak kapsamına alındı. İnternet sitelerinin arama motorlarında üst sıralarda çıkması için yönlendirici kod veya anahtar kelime kullanımı da engellendi.

ALANYA HUKUK CAMİASINDAKİ OLASI YANSIMALARI

Yabancı yerleşimci sayısının ve gayrimenkul davalarının yüksek olduğu Alanya'da, avukatların dijital görünürlükleri büyük önem taşıyor. Yeni kısıtlamaların, ilçedeki hukuk bürolarının dijital iletişim stratejilerinde ve müvekkil bilgilendirme süreçlerinde muhtemel bir değişime yol açması bekleniyor. Avukatların özel hayatlarına dair paylaşımlarında dahi meslek itibarını koruma zorunluluğu vurgulanırken, bu durumun yerel bazdaki sosyal medya kullanım alışkanlıklarını da doğrudan etkileyeceği öngörülüyor.

Daha önce yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile Avukatlık Kanunu'nda benzer adımlar atılmıştı. Meslek kurallarını ihlal eden, haksız rekabete yol açan veya hukuki sınırları aşan açıklamalarda bulunan avukatlara uyarma ve kınama gibi disiplin cezaları verilmesinin önü açılmıştı. Yeni takip merkezinin, reklam yasağına yönelik bu cezai süreçleri daha sistematik hale getirmesi hedefleniyor.