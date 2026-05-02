AKTUAL Media, Gürcistan’da yaşayan ve büyük başarılar elde etmiş Türk kökenli yerel halkları ele aldığı ‘Novella II’ adlı kurgu-belgesel filmin çekimlerini sürdürüyor. Gürcistan’da yaşayan Türklerin başarı hikâyelerini, karşılaştıkları zorlukları ve elde ettikleri kazanımları izleyicilere etkileyici ve ilham verici bir şekilde sunmayı amaçlayan film; gençlerin motivasyonunu arttırmanın yanısıra Gürcü toplumunun Türkleri daha yakından tanımalarını sağlamayı hedefliyor. Çekimleri, başkent Tiflis’in yanısıra Marneuli, Gardabani ve Telavi belediyelerinde gerçekleştirilen film yaklaşık 40 dakika uzunluğunda olacak. Filmde hukuk, tıp, sosyal ve spor alanlarında faaliyet gösteren profesyonel gençler yer alacak. İş insanlarının desteği ve Aktual Media’nın yapımcılığını üstlendiği filmin, serinin ilki olan ve 28 Şubat 2025’de izleyiciyle buluşan ‘Novella I’ kadar ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Serinin ilk filmi, başarılı gençlerin hikâyelerini öne çıkarmayı ve Sovyet döneminden bu yana Gürcistan’da Türklere yönelik mevcut stereotipleri ortadan kaldırmayı hedeflemişti.