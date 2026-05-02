Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye genelinde asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu yeniden gündeme taşındı. Yıl başında net 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesinde sabitlenen maaşların ardından, milyonlarca çalışan gözünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak olası duyurulara çevirdi.

RESMİ BİR KARAR BULUNMUYOR

Mevcut tabloya göre, temmuz ayında asgari ücrete ek bir artış yapılacağına dair hükümet veya Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekonomi yönetiminden aktarılan son değerlendirmelere göre, ara zam beklentisi kamuoyunda yüksek olsa da süreç henüz herhangi bir resmiyet kazanmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında 2022 ve 2023 dönemlerinde yıl ortası artışları uygulanmış, ancak 2024 ile 2025 yıllarında ücretler ocak ayında belirlenen seviyede bırakılmıştı. Bu durum, 2026 yılı için beklentilerin temkinli tutulmasına neden oluyor.

ALANYA İŞ DÜNYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Turizm ve tarım sektörlerinin ağırlıkta olduğu Alanya'da, asgari ücret maliyetleri işletmelerin sezon planlamalarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Şu anki verilere göre brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak uygulanırken, bir işçinin işverene toplam aylık maliyeti prim ve katkı paylarıyla beraber 40 bin 874 lira 63 kuruş seviyesinde seyrediyor. Alanya'daki işverenler ve çalışanlar, olası bir ara zammın yerel ekonomiye muhtemel yansımalarını dikkatle izliyor.

SENDİKALARDAN SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Süreç belirsizliğini korurken HAK-İŞ

Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. İşçi konfederasyonlarının taleplerinin daha fazla dikkate alınması yönündeki bu çağrılar, önümüzdeki dönemde ücret politikalarına dair tartışmaların süreceğine işaret ediyor.