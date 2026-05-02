Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan yeni turizm destek paketi, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Turizmci Cimrin'in yaptığı değerlendirmeye göre, sektöre sağlanacak 60 milyar liralık kredi ve teminat imkanı ile konaklama vergisindeki indirim işletmelere önemli bir finansal nefes aldıracak.

MALİYET BASKISINA KARŞI FİNANSMAN DESTEĞİ

Son dönemde enerji maliyetlerindeki artış ve havayolu arzındaki daralma, turizm işletmelerinin genel giderlerinde ciddi yükselişlere neden olmuştu. Açıklanan 60 milyar lira tutarındaki yeni paket, bu maliyet baskısı altında ezilen tesislerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Sektör temsilcileri, bu adımın hem döviz girdisini korumak hem de istihdamı sürdürmek adına stratejik bir hamle olduğunu vurguluyor.

KONAKLAMA VERGİSİ YÜZDE 1'E İNDİ

Paketin en dikkat çeken maddelerinden biri olan konaklama vergisinin yüzde 1 oranına düşürülmesi, tesislerin uluslararası pazardaki rekabet gücünü doğrudan etkileyecek. Cimrin, bu indirimin Türkiye'nin yurt dışı tur operatörlerine karşı fiyat avantajını güçlendireceğini bildirdi. Maliyetlerin azalmasıyla birlikte tesislerin hizmet kalitesine daha fazla bütçe ayırabilmesi öngörülüyor.

ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Yeni düzenlemelerin, Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından biri olan Alanya'daki konaklama tesislerine doğrudan olumlu yansıması bekleniyor. Cimrin, güçlü devlet politikalarının Alanya'nın güvenli turizm imajını desteklediğini ifade ederek, yetkililere teşekkür etti. Alınan kararlar, yaklaşan yeni sezon öncesi Alanya'daki otelcilerin hazırlık süreçlerine finansal bir güvence sağlamış oldu.