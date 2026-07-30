TBMM

Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan yönetiminde toplanarak yükseköğretim sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören kanun teklifini görüşmeye başladı. Meclis kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, öğrenci affı ve akademisyenlerin özlük haklarını barındıran yasa teklifinin ilk 13 maddesi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE EK SINAV HAKKI

Kabul edilen maddelere göre, intörnlük eğitimi dışındaki son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları teorik veya uygulamalı dersler için iki ek sınav ya da tekrar hakkı tanınacak. Öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu imkandan yararlanamayacak. Akademik kadrolar için yapılan düzenlemede, emeklilik yaş haddini dolduran öğretim üyelerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla 75 yaşına kadar sözleşmeli olarak çalışmaya devam edebilmesinin önü açıldı.

AKADEMİK SAHTEKARLIĞA MESLEKTEN İHRAÇ

Yeni kanun maddeleri, akademik etiği ihlal edenlere yönelik sert yaptırımlar içeriyor. Ücret karşılığında akademik yayın veya çalışma üretenler ile bu işlemlere aracılık edenlere doğrudan meslekten çıkarma cezası uygulanacak. Öte yandan, tıpta yan dal uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavan oranları, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan emsalleriyle eşit hale getirilecek.

DÜZENLEME KİMLERİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR?

Meclis'ten geçen bu yasal çerçeve, özellikle mezuniyet aşamasında ders engeline takılan üniversite öğrencileri için doğrudan bir telafi imkanı sunuyor. Aynı zamanda teknoloji transfer ofisleri (TTO) aracılığıyla buluş yapan akademisyenler, elde edilen gelirin en az üçte birini alarak bilimsel araştırmalarını ticarileştirmeye teşvik edilecek. Düzenleme ayrıca, devlet üniversitelerine Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke açma yetkisi vererek uluslararasılaşma adımlarını hızlandırıyor.