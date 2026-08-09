Antalya’da apartman yangını: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Antalya Konyaaltı’nda 7 katlı apartmanda çıkan yangında 5 kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla bina tahliye edilirken iki daire kullanılamaz hale geldi.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde bir apartmanın 6’ncı katında çıkan yangın, kısa sürede üst kattaki daireye sıçradı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
YANGIN 6’NCI KATTA BAŞLADI
Yangın, saat 18.00 sıralarında Liman Mahallesi 38’inci Sokak’taki Antalya Evleri Sitesi B Blok’ta çıktı.
6’ncı kattaki dairede başlayan alevler kısa sürede büyüyerek 7’nci kata ulaştı. Yangın sırasında evde bulunmayan daire sahibi Osman Ö., havuzdan döndüğünde alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
5 KİŞİ DAİREDE MAHSUR KALDI
Binayı saran yoğun duman nedeniyle Ayşe M., çocukları Hira M., Hamza M. ve Hasan B. ile Serhat B. bulundukları daireden çıkamadı.
İtfaiye ekipleri binanın içinden ve merdivenli araç üzerinden çalışma başlattı. Mahsur kalan 5 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.
YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Olay sırasında mahsur kalanların yakınlarından bazıları fenalaştı. Sağlık ekipleri bu kişilere olay yerinde müdahale etti.
İKİ DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın nedeniyle apartmanın 6’ncı ve 7’nci katındaki iki dairede ağır hasar oluştu. Dairelerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Kaynak: DHA