ANTALYA’DA HAFTA SONU İÇİN 4 ROTA: TARİH, DENİZ VE DOĞA BİR ARADA

Antalya’da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için Termessos’tan Kaş’a, Köprülü Kanyon’dan Selge’ye uzanan dört farklı rota öne çıkıyor.

Antalya’da hafta sonu için kısa bir gezi planlayanların önünde denizden antik kentlere kadar uzanan geniş bir seçenek var. Özellikle yaz aylarında kent merkezindeki sıcaklık ve yoğunluk arttığı için rota seçerken mesafe, yürüyüş şartları ve günün hangi saatinde yola çıkılacağı önem kazanıyor.

Antalya Gündem’in 9 Ağustos 2026 tarihli haberinde Termessos Antik Kenti, Köprülü Kanyon, Kaş ve Selge Antik Kenti hafta sonu için öne çıkan rotalar arasında gösterildi.

TERMESSOS: SABAH SAATLERİ DAHA UYGUN

Antalya merkezine yakın seçeneklerden biri Termessos Antik Kenti. Güllük Dağı üzerindeki antik kent, tarih gezisini doğa yürüyüşüyle birleştirmek isteyenlerin tercih edebileceği rotalardan.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı’ndaki bilgilere göre Termessos, yaz döneminde 08.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Ancak antik kentteki eğimli yollar ve yürüyüş mesafesi nedeniyle özellikle ağustos ayında öğle saatleri yorucu olabiliyor. Çocuklu ailelerin de rota belirlerken parkurun fiziksel şartlarını dikkate alması gerekiyor.

KÖPRÜLÜ KANYON’DA RAFTİNG VE DOĞA SEÇENEĞİ

Serik-Manavgat hattındaki Köprülü Kanyon, sıcak havada daha serin bir rota arayanların seçenekleri arasında bulunuyor.

Bölgede rafting turları yapılırken, Köprüçay çevresi günübirlik doğa gezileri için de kullanılıyor. Ancak hafta sonlarında rafting ve turizm hareketliliği nedeniyle özellikle belirli noktalarda yoğunluk oluşabiliyor.

Kanyona gitmek isteyenlerin özel işletmelerdeki rafting fiyatlarını, rezervasyon şartlarını ve güncel giriş uygulamalarını yola çıkmadan önce kontrol etmesi faydalı olabilir.

KAŞ İÇİN GÜNÜBİRLİK PLAN ERKEN BAŞLAMALI

Deniz ağırlıklı bir hafta sonu isteyenler için seçeneklerden biri Kaş. İlçe merkezi, koyları, tekne turları ve tarihi dokusuyla Antalya’nın en yoğun turizm merkezlerinden biri.

Ancak Antalya merkezden Kaş’a günübirlik gitmek isteyenler açısından yol mesafesi önemli. Yaz döneminde sahil güzergâhındaki trafik ve Kaş merkezindeki yoğunluk nedeniyle sabah erken saatlerde yola çıkmak günü daha verimli kullanmayı sağlayabilir.

Kaş’ta yalnızca merkezde vakit geçirmek yerine tekne turu, plaj veya yakın çevredeki antik kentlerden biri seçilerek programın tek rota üzerine kurulması da zaman kaybını azaltabilir.

SELGE ANTİK KENTİ KÖPRÜLÜ KANYON İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİR

Manavgat’taki Selge Antik Kenti ise kalabalık sahil bölgelerinden farklı bir hafta sonu geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.

Kültür Portalı verilerine göre Selge, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarında yer alıyor. Kentin günümüze ulaşan yapıları arasında antik tiyatro, sur kalıntıları, agora, tapınaklar ve nekropol alanı bulunuyor.

Selge’ye ulaşımda Köprülü Kanyon güzergâhı kullanıldığı için iki nokta aynı günlük programa dahil edilebilir. Buna karşılık yolun bazı bölümlerinin virajlı olması nedeniyle sürücülerin özellikle dönüş saatini hava kararmadan önce planlaması daha güvenli bir seçenek olabilir.

AĞUSTOS AYINDA ROTA SEÇERKEN SAATE DİKKAT

Antalya’da ağustos ayında antik kent ve açık alan gezilerinde en önemli ayrıntılardan biri sıcaklık. Uzun yürüyüş gerektiren Termessos ve Selge gibi noktalarda sabah saatleri daha uygun olabilir.

Kaş ve Köprülü Kanyon gibi turistik bölgelerde ise hafta sonu yoğunluğu nedeniyle erken hareket etmek park yeri ve trafik açısından avantaj sağlayabilir.

Ormanlık alanlar, milli parklar ve mesire bölgelerinde yangın riski nedeniyle dönemsel giriş veya ateş yakma kısıtlamaları uygulanabildiğinden, ziyaretçilerin yola çıkmadan önce Antalya Valiliği ve ilgili kurumların güncel duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaynaklar: Antalya Gündem Gazetesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı, Antalya Valiliği