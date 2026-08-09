Alanya’da uygun fiyatlı konaklama arayanlar için Alanya Öğretmenevi, PTT Misafirhanesi ve Meteoroloji Misafirhanesi öne çıkıyor.

Alanya Öğretmenevi: Kamu personeli için 900-1.100 TL, siviller için 1.700-2.100 TL.

Alanya PTT Misafirhanesi: Kamu personeli için 600-800 TL, siviller için 1.100-1.500 TL.

Alanya Meteoroloji Misafirhanesi: Kamu personeli için 500-700 TL, siviller için 1.000-1.400 TL.

ANTALYA MERKEZDE 300 TL’DEN BAŞLIYOR

Listede Antalya merkezdeki seçenekler arasında öğretmenevlerinin yanı sıra üniversite, TCDD, Orman Müdürlüğü ve TRT'ye ait sosyal tesisler de bulunuyor. En düşük kamu personeli tarifelerinden biri TRT Lara Kampı'nda 300-500 TL olarak belirtilirken, TCDD Sosyal Tesisleri'nde 350-500 TL, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde ise 400-600 TL aralığında fiyat veriliyor.

Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi'nde ise oda tipine göre farklı fiyatlandırma uygulanıyor. Tek kişilik odalar kamu personeli için 1.000 TL, siviller için 1.500-1.700 TL olarak belirtilirken, aile odalarında fiyat kamu personeli için 4.250 TL, siviller için 6 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İLÇELERDE DE ÇOK SAYIDA SEÇENEK VAR

Akseki, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Manavgat, Serik ve Demre'de de kamu misafirhaneleri ve öğretmenevleri hizmet veriyor. İlçelerde kamu personeli tarifeleri genel olarak 400 ile 1.000 TL, sivil tarifeleri ise 800 ile 2.000 TL arasında değişiyor.

Fiyatların oda tipi, dönem ve tesiste sunulan hizmetlere göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor. Klima, televizyon, buzdolabı ve yemek gibi bazı hizmetler için ayrıca ücret talep edilebiliyor.

Konaklama planlayanların mağduriyet yaşamaması için gitmeden önce ilgili tesisi arayarak güncel fiyat, rezervasyon şartları ve müsaitlik durumunu teyit etmesi önem taşıyor.