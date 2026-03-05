MERKEZ Kampüs Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen etkinlikte Uzman Diyetisyen Ayşe Tuğçe Karagedik, dengeli beslenmenin önemi ve obezitenin sağlık üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı. Söyleşide, günlük yaşamda doğru beslenme alışkanlıklarının nasıl geliştirilebileceği, obezite riskini artıran faktörler ve sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken temel noktalar ele alındı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Karagedik, özellikle genç yaşta kazanılan sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu sağlık üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı etkinlikte, pratik ve uygulanabilir beslenme önerileri paylaşıldı. Alanya Üniversitesi, öğrencilerin ve toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesine katkı sunacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)