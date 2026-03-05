Çocuklarda solunum sorunları bazen basit bir öksürük gibi görünse de acil müdahale gerektiren ciddi bulgulara işaret edebiliyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, hızlı solunum, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, uykuya eğilim, bilinç durumunun bozulması, beslenmeyi reddetme ve morarma gibi belirtilerin aileler tarafından ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Öktem acil müdahale gerektiren durumları tek tek sıraladı.

HIZLI SOLUNUM VE YARDIMCI KAS KULLANIMI

Sık öksürük çoğu zaman acil bir durum değildir, çünkü öksürük vücudun doğal bir koruyucu refleksi olduğunu belirten Prof. Öktem, "Ancak hızlı solunum, çocukta ciddi akciğer veya havayolu problemlerinin belirtisi olabilir. Ayrıca çocuk yardımcı solunum kaslarını kullanıyorsa (kaburgalar arasındaki kaslarda veya diyafragma kaslarında çekilmeler gözleniyorsa) bu durum erken başvuruyu zorunlu kılar" dedi.

OKSİJEN SEVİYESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Oksijen seviyesinin düşmesinin de acil uyarı olduğunu vurgulayan Prof. Öktem, "Evde oksijen saturasyon cihazı varsa ve değerler 92'nin altına düşüyorsa, bu ciddi bir problemin göstergesidir. Benzer şekilde ateş, öksürük şeklinin değişmesi veya antibiyotik tedavisine rağmen ateşin kontrol altına alınamaması da hızlı müdahale gerektirir. Özellikle altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda, örneğin epilepsi hastası çocuklarda ateşle birlikte nöbet görülüyorsa, vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

"ATEŞ VE DOLAŞIM TAKİBİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Ateşin yönetiminde de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öktem "Çocuğun ateşi yüksekse, ateş düşürücü verilebilir ve üzerindeki fazla giysiler çıkarılabilir. Ilık bir duş ve sıvı alımı da faydalı olur. Özellikle 48–72 saat boyunca antibiyotik tedavisine rağmen ateş düşmüyorsa veya 39 derecenin üzerindeki ateşler görülüyorsa acilen doktora başvurulmalıdır. Bazı ateş açısından riskli hastalıklarda, örneğin epilepsi hastalarında ateşle birlikte nöbet riski oluşabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmelidir" şeklinde konuştu.