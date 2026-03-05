Alanya’nın Mahmutseydi Mahallesi’nde iki dönemdir muhtarlık yapan Resul Bülbül görevinden istifa etti. İstifa dilekçesinin Kaymakamlığa sunulduğu öğrenilirken, mahallede yeni muhtarın nasıl belirleneceği merak edilmeye başladı.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi’nde yerel yönetim gündemi beklenmedik bir gelişmeyle hareketlendi. İki dönemdir mahalle muhtarlığı görevini yürüten Resul Bülbül, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bülbül’ün istifa dilekçesini Alanya Kaymakamlığı’na sunduğu öğrenildi. Karar kısa sürede mahallede ve ilçede konuşulmaya başladı.

İKİ DÖNEMDİR GÖREVDEYDİ

Mahmutseydi Mahallesi’nde uzun yıllardır tanınan isimlerden biri olan Bülbül, iki dönemdir muhtarlık görevini yürütüyordu. Görev süresi boyunca mahallede altyapı, yol düzenlemesi, çevre düzeni ve kamu hizmetlerine erişim gibi konularda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Bülbül yaptığı kısa açıklamada mahalle halkına teşekkür ederek, görev süresi boyunca destek gördüğünü söyledi.

“İki dönemdir yürüttüğüm Mahmutseydi Mahalle Muhtarlığı görevimden istifa dilekçemi Kaymakamlığımıza sundum. Görev yaptığım süre boyunca bana destek olan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MAHALLEDE YENİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Resul Bülbül’ün istifasının ardından Mahmutseydi Mahallesi’nde muhtarlık görevine kimin vekalet edeceği ve yeni muhtarın nasıl belirleneceği merak konusu oldu.

İlgili mevzuata göre istifanın kabul edilmesinin ardından mahallede muhtarlık seçim sürecinin başlatılması veya geçici görevlendirme yapılması bekleniyor.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar ise Bülbül’ün görev süresi boyunca yürütülen çalışmalar nedeniyle kendisine teşekkür ettiklerini dile getiriyor.

Şimdilik mahallede gözler, sürecin nasıl işleyeceği ve yeni muhtarın kim olacağına çevrilmiş durumda. Çünkü köy yerinde muhtarlık dediğin şey sadece imza değil… bazen yol, bazen su, bazen de vatandaşın kapısını çalan ilk kişi oluyor.

Bir mahalle sakini, “Yıllardır burada görev yaptı. Eksik de oldu, yapılan da oldu. Ama muhtar dediğin kapısı çalınan kişi oluyor çoğu zaman” dedi.

Mahmutseydi küçük bir mahalle. Ama bu tür değişiklikler oralarda hemen konuşuluyor. Kahvede, bakkalda… herkes aynı soruyu soruyor gibi: Şimdi ne olacak?

Yeni süreç Kaymakamlığın değerlendirmesi sonrası netleşecek.