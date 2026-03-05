Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bulunan Prosperity Residency sitesinde yaşandığı öne sürülen hırsızlık olayları site sakinleri arasında tedirginlik yarattı. Site sakinlerinden Volodymyr Glukhan, sitede çok sayıda dairede benzer hırsızlık olaylarının yaşandığını ileri sürdü. Bazı daire sahiplerinin henüz bölgeye gelmediği için olaylardan haberdar olmadığını iddia eden Glukhan, konuyla ilgili yetkililere şikayette bulundu. Dairesinin de soyulduğunu belirten Glukhan, evde olmadığı sırada mobilyaları ve kişisel eşyalarının çalındığını ifade ederek toplam zararının yaklaşık 20 bin dolar olduğunu söyledi. Olay sırasında anahtarların şirket temsilcilerinin erişiminde olduğunu ifade eden Glukhan ayrıca projeyle bağlantılı olduğunu belirttiği Alanya Home şirketinin, araştırılmasının olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

‘ÇOK FAZLA DAİRE SOYULDU’

Kendisiyle beraber birçok kişinin soyguna uğradığını belirten Volodymyr Glukhan, “Avsallar’da Prosperity Residency adlı bir site var ve geçen Cuma günü itibariyle 20’den fazla daire soyuldu. Sanırım daha birçok daire soyuldu ama sahipleri henüz gelmedi ve bunun yönetim şirketi, yani oradaki güvenlik görevlileri tarafından yapıldığını söylüyorlar, ancak Alanya Home’un da bu işe karışmış olabileceğine inanıyorum çünkü orada çok fazla komplo var” dedi.

‘SADECE BENİM TOPLAM KAYBIM 20 BİN DOLAR’

Glukhan, “Projenin 2023 yılında tamamlanacağı anlayışıyla dairemi satın aldım. Hala oturma izni bekliyorum. Evde olmadığım sırada daireme girildi ve mobilyalar ile kişisel eşyalarım çalındı. Şirket temsilcilerinin o sırada anahtarlara erişimi vardı. Polis raporu tutuldu ve çalınan eşyalar, kilit değişimi ve seyahat masrafları dahil olmak üzere toplam kaybım yaklaşık 20 bin dolar” dedi.

Volodymyr Glukhan’ın ifade tutanağında ise şu ifadelere yer verildi:

ŞİRKET YAPISI HAKKINDA BİLGİ

Glukhan, ifadesinde Alanya Home’un bir Türk şirketi unvanı altında faaliyet gösterdiğini ve Nuri Bairamov isimli kişinin şirketin kurucularından biri olarak geçtiğini belirtti. Bu bilgileri herhangi bir suç isnadı amacıyla paylaşmadığını ifade eden Glukhan, şirketin yönetim ve yetki yapısının araştırılmasının olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabileceğini düşündüğünü söyledi. yenialanya.com'un edindiği bilgilere göre Glukhan, Nuri Bairamov hakkında doğrudan bir suçlama veya şüphesi bulunmadığını, yalnızca yönetim pozisyonunda olması nedeniyle bilgi sahibi olabileceği ihtimaline dikkat çektiğini dile getirdi.

ANAHTAR TESLİM EDİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Glukhan, dairesinin giriş kapısı takıldıktan sonra anahtarların kendisine teslim edilmediğini, anahtarların Alanya Home firmasının uhdesinde kaldığını iddia etti. Olay tarihinde daire anahtarlarının kendi fiili hakimiyetinde olmadığını belirten Glukhan, dairede zorla giriş izine rastlanmamasının da bu durumun araştırılmasını gerekli kıldığını ifade etti.

MOBİLYA ÖDEMELERİ VE PARA TRANSFERLERİ

Dairesinin tefrişatı için bazı ödemeler yaptığını da anlatan Glukhan, Alanya Home çalışanı olduğunu beyan eden E. isimli bir kişinin yönlendirmesi üzerine J.S. isimli kişiye banka aracılığıyla para transferleri gerçekleştirdiğini söyledi. Glukhan, bu süreçte iletişimin büyük ölçüde WhatsApp üzerinden yürütüldüğünü de sözlerine ekledi. (Hatice Nergiz)