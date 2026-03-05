Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde iki genç arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Maket bıçağıyla ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırılırken, 16 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi dün akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavga olayıyla sarsıldı. İddiaya göre parkta buluşan iki genç arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kullanılan maket bıçağı nedeniyle 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

PARKTA BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Sabri Okur Eğitim Kültür Parkında dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. Parkta bir araya gelen 16 yaşındaki M.F.K. ile 17 yaşındaki H.A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Kavganın şiddetlenmesi sırasında M.F.K.’nin yanında taşıdığı maket bıçağıyla H.A.S.’yi yüzünden ve göğüs bölgesinden yaraladığı ileri sürüldü.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 17 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Parkta akşam saatlerinde yaşanan olay mahallede de kısa sürede konuşulmaya başladı. O saatlerde parkta çocuklar da vardı. İnsan bir an durup düşünüyor… iki genç, iki hayat. Bir tartışma, bir anlık öfke. Sonrası hastane koridorları.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 16 yaşındaki M.F.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.