TRENDYOL Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Corendon Alanyaspor, üst üste Başakşehir ve Galatasaray karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla galibiyet hasreti iki maça çıkan turuncu-yeşilli takım, 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan Gençlerbirliği maçında kazanarak hem moral bulmak hem de taraftarını sevindirmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz salı günü Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Joao Pereira, oyuncularına bir gün izin verdi. İznin ardından Gençlerbirliği hazırlıklarına başlayan turuncu-yeşilli ekip, dün yapılan antrenmanda yaklaşık 1,5 saat boyunca yoğun tempoda çalıştı. Teknik direktör Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların oldukça istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekti. Alanyaspor, bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği mesaisine devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

