Akdeniz temsilcisi, 8 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı mücadele için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik ekip yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların oldukça istekli ve hırslı olduğu gözlendi. Karşılaşmaya odaklanan Alanya Belediyesporlu voleybolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor. On Hotels Alanya Belediyespor ile İstanbul Gençlik Spor arasında oynanacak karşılaşma, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi