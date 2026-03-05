ALANYA Sokak Tiyatrosu ile Kabare Sahnesi iş birliğinde hazırlanan "Kabare'de Şenlik Var – Bir Ramazan Derlemesi", geçtiğimiz 27 Şubat Cuma akşamı sahnelenerek izleyicilere nostalji dolu bir Ramazan gecesi yaşattı. Saat 20.30'da başlayan gösteri, Ramazan eğlencelerinin geleneksel atmosferini sahneye taşıyarak sanatseverlerden büyük ilgi gördü. "Nerede o eski Ramazanlar?" diyenler için hazırlanan özel seçki, meddahtan kantoya, ortaoyunundan fasıla uzanan zengin içeriğiyle beğeni topladı.

GELENEKSEL EĞLENCE SAHNEDE

Gösteride geçmişin mahalle kültürü, sözlü anlatı geleneği ve müzikli eğlenceleri modern kabare diliyle harmanlanarak izleyiciye sunuldu. Geleneksel Ramazan eğlencelerinin sıcak atmosferi, sahnedeki performanslarla yeniden hayat bulurken, izleyiciler hem güldü hem de nostaljik anlar yaşadı.

DEV OYUNCU KADROSU

Gösterinin yönetmenliğini Zafer Devrim Erden üstlenirken, sanat yönetmenliğini Hilmi Uyar yaptı. Müzik derleme ve solist performansıyla Tülay Özdemir geceye renk kattı. Oyuncu kadrosunda Serdar Çelik, Özlem Pamuk, Abdullah Öztürkçü, Suna Erünal, Lütfiye Büyükyüce, Özlem Türkan, Melisa Bozkurt, Kübra Bakan, Cansu Koç ile birlikte Zafer Devrim Erden ve Tülay Özdemir yer aldı.

OYUN BUGÜN YENİDEN SAHNEDE

Gösterinin ardından açıklama yapan Sanat Yönetmeni Hilmi Uyar, bu atmosferi yeniden yaşamak isteyen sanatseverleri 6 Mart'ta (bugün) tekrar Kabare Sahnesi'ne davet etti. "Kabare'de Şenlik Var – Bir Ramazan Derlemesi", bu akşam saat 20.30'da bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Cemali AYDINOĞLU