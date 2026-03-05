Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada ekip üyeleri birlikte oruç açarak sohbet etme fırsatı buldu. Düzenlenen iftar programına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak da katıldı. Zeybek ekibiyle bir araya gelen Koçak, ekip üyeleriyle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılan buluşmada, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekildi. İftar programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Cemali AYDINOĞLU



Kaynak: Haber Merkezi