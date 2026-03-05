Yarışmada Türkiye birincisi olan Özel Eğitim İncisi Milletlerarası Ortaokulu öğrencisi Emın Abdrashıtov ve yarışmaya katılan Özel Eğitim İncisi Milletlerarası İlkokulu öğrencisi Eva Ivına ile ortaokul öğrencisi Ruslan Krısko’ya okul idaresi ve öğretmenleri de eşlik etti. Müdür Yılmaz, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediyelerini verdi. Yılmaz, ayrıca yarışmada birinci olan öğrenci Emın Abdrashıtov'a, Rusya Federasyonu'nda yapılacak finallerde başarılar diledi. (Haber MERKEZİ)

