23/01/2026 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7573 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 8’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 112’nci madde eklenmiştir.

Eklenen madde ile 01/01/2026 – 31/12/2026 dönemi için asgari ücret desteği 1270 TL olarak kararlaştırılmıştır.

Bu madde ile;

2026 yılında, 2025 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 1300 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2 bin 600 TL ve linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 3 bin 467 TL ve altında olan,

2026 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 42,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar, 2026 yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

31/12/2026 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (3 bin 303 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda, SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2026 yılı asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için işyerinin SGK’ya borcunun bulunmaması gerekmektedir. Herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmaksızın bu destekten yararlanılacaktır.

2026 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2016 yılından beri uygulanmakta olan asgari ücret desteğine 2026 yılında da devam edilecektir.

23/01/2026 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8’inci maddesinde asgari ücret desteğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Asgari ücret desteğine ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

2026 yılında;

2025 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 1300 TL,

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2 bin 600 TL,

Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 3 bin 467 TL ve altında olan,

işyerlerinde çalışan sigortalılar için destek uygulanacaktır.

2026 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 42,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar, 2026 yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2026 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2025 yılı Ocak ila Aralık aylarında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında olmaması gerekmektedir.

2026 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2026 yılı Ocak ila Aralık aylarında destek verilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri, 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri hariç olmak üzere, bu destekten yararlanacaktır.

1270 TL tutarındaki asgari ücret desteği, 2026 yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde uygulanacaktır.

İlgili ayda 01/01/2026 – 31/12/2026 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (3 bin 303 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda, SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliğin giderilmesi halinde asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvuru şartı bulunmamaktadır.

2026 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ İŞYERLERİ İÇİN ŞARTLAR

2026 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için;

2026 yılı Ocak ila Aralık aylarına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borçların taksitlendirilmiş olması,

2026 yılı Ocak ila Aralık aylarında bildirilen sigortalı sayısının, 2025 yılı Ocak ila Aralık aylarında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında olmaması,

2026 yılı için çalıştırılan kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi veya ilgili ayda aylık brüt asgari ücretin onda birini (3 bin 303 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti halinde SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş gün içinde eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

2026 YILINDA İLK DEFA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ İÇİN ŞARTLAR

2026 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için;

2026 yılı Ocak ila Aralık aylarına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

2026 yılı Ocak ila Aralık aylarına ait cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borçların taksitlendirilmiş olması,

2026 yılı Ocak ila Aralık aylarında çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmesi ve fiilen çalıştırılması gerekmektedir.