İki isim için düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Erdem ve Ertunç için ilk kutlama, Shakespeare Coffee & Bistro'da gerçekleşti. Mekanın İşletme Müdürü Emre Zorbaz'ın hazırladığı pasta sürprizi, iki yakın dostu oldukça mutlu etti. Samimi ortamda gerçekleşen kutlama keyifli anlara sahne oldu. İkilinin doğum günü kutlamalarının ikinci adresi ise Casa Mue Beach oldu. Yakın arkadaşlarının katıldığı kutlamada eğlenceli anlar yaşanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Dostlarıyla birlikte güzel bir akşam geçiren Erdem ve Ertunç, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi