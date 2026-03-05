Alanya’da bir kamu kurumunda görevli personelin kurum kaynaklarını usulsüz kullandığı iddiası gündeme geldi. Olayın kamera kayıtlarına yansıdığı ileri sürülürken, personelin başka bir birime gönderilerek görevine devam ettiği iddiası tartışma yarattı.

Alanya’da son günlerde kamuoyunda konuşulan bir iddia dikkat çekti. İlçedeki bir kamu kurumunda görevli güvenlik personelinin kurum kaynaklarını usulsüz kullandığı ve bazı eşyaları izinsiz şekilde temin ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu personelin kurum kasasından nakit para aldığı ve mutfak bölümünde bulunan bazı malzemeleri de kurum dışına çıkardığı ileri sürülüyor. Olayın kurum içindeki güvenlik kameralarına yansıdığı da iddialar arasında.

KAMERA KAYDI İDDİASI

Alanya’da konuşulan iddialara göre olayın belirli bölümlerinin kurumun güvenlik kameralarına yansıdığı belirtiliyor. Ancak görüntülerin içeriği ve resmi olarak incelenip incelenmediği konusunda henüz kamuoyuna yapılmış net bir açıklama bulunmuyor.

Kulislere yansıyan bilgilerde, iddiaların kurum içinde bir süredir konuşulduğu fakat resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade ediliyor.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI

Olayla ilgili en çok konuşulan iddialardan biri ise söz konusu personelin görevden uzaklaştırılmak yerine Alanya’daki başka bir kamu birimine kaydırıldığı yönünde.

Bu durum, ilçe kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar özellikle “Kamera kaydı varsa neden görevden alınmadı?” sorusunu dile getiriyor.

Şu an için iddialarla ilgili resmi bir kurumdan doğrulama ya da yalanlama yapılmış değil.

Birçok kişi sürecin şeffaf şekilde yürütülmesini ve iddiaların net biçimde açıklığa kavuşturulmasını bekliyor. Çünkü kamu kurumlarında yaşanan bu tür iddialar, doğal olarak güven tartışmasını da beraberinde getiriyor. İnsanlar haklı olarak merak ediyor: gerçekten böyle bir şey yaşandı mı, yoksa söylentiler mi büyüyor?

Şimdilik ortada kesinleşmiş bir karar ya da açıklama yok. Ama Alanya’da konuşulan konu bu.