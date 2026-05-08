Alanya Üniversitesi, öğrencileri iş dünyasının deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Üniversitenin İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Business Talks” etkinlik dizisinin son konuğu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlıklar Danışmanı Necati Şatana oldu.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, iş dünyasında kurum kültürü, çalışan motivasyonu ve sürdürülebilir başarı gibi günümüz şirket yapılarında öne çıkan başlıklar hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ ANLATILDI

Etkinlikte konuşan Necati Şatana, güçlü bir örgüt kültürünün kurumların uzun vadeli başarısında belirleyici rol oynadığını söyledi. Şirketlerin yalnızca finansal hedeflerle değil, çalışanların aidiyet duygusu ve ortak değerler etrafında şekillenen kurumsal yapıyla büyüyebileceğini ifade eden Şatana, çalışan bağlılığının verimlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Modern iş dünyasında insan kaynağının en önemli unsur haline geldiğini belirten Şatana, özellikle gençlerin iş hayatına hazırlanırken iletişim becerileri, takım çalışması ve kurumsal uyum konularında kendilerini geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

ÖĞRENCİLERE KARİYER TAVSİYELERİ VERDİ

Uzun yıllara dayanan mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Şatana, geleceğin yönetici adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu. İş hayatında yalnızca akademik başarının yeterli olmadığını vurgulayan Şatana, disiplinli çalışma, güvenilirlik ve sürekli öğrenme anlayışının kariyer gelişiminde kritik rol oynadığını ifade etti.

Kurumsal kültürün korunmasının yönetim süreçlerinde büyük önem taşıdığını belirten Şatana, çalışanların kendilerini değerli hissettiği kurumların daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI İŞ BİRLİĞİNE KATKI

Alanya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Business Talks” etkinliklerinin, öğrencilerin teorik bilgilerini sektör deneyimleriyle desteklemesi açısından önemli bir platform oluşturduğu değerlendiriliyor.

Üniversite yönetimi ve akademisyenler, öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş dünyasının dinamiklerini doğrudan sektör temsilcilerinden dinlemesinin kariyer planlaması açısından önemli katkılar sunduğunu belirtiyor.

Program sonunda Alanya Üniversitesi İşletme Bölümü akademisyenleri tarafından Necati Şatana’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, öğrenciler ve katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.