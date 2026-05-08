Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde restoranda yaşanan çanta hırsızlığı olayında Alman uyruklu şüpheli jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.
AVSALLAR’DA RESTORANDA HIRSIZLIK İDDİASI
Olay Avsallar Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen Alman uyruklu kadın turist, içerisinde nakit para bulunan çantasının kaybolduğunu fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar sonrası bölgede çalışma başlatan İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameraları ve teknik takip üzerinden şüphelinin kimliğini belirledi.
ŞÜPHELİ ÇANTAYLA YAKALANDI
Yapılan incelemelerde çantayı aldığı öne sürülen kişinin 25 yaşındaki Alman uyruklu David A. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi Avsallar Mahallesi’nde hareket halindeyken yakaladı.
Şüphelinin yanında bulunan çanta ve içerisindeki tüm eşyalar eksiksiz şekilde turist kadına teslim edildi.
TERCÜMAN EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ
Gözaltına alınan Alman şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin ifadesinin tercüman eşliğinde alındığı öğrenildi.
Daha sonra Alanya Adliyesi’ne sevk edilen David A., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.
MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ
Mahkeme, şüphelinin “hırsızlık” suçundan tutuklanmasına karar verdi. David A., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Özellikle yaz sezonunda artan turist yoğunluğu nedeniyle Alanya’da restoran ve turistik işletmelerde benzer olaylara karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtiliyor.