İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kuyumcu deposunda 14 Temmuz'da yaşanan ve piyasa değeri 170 milyon lirayı bulan hırsızlık vakası, emniyet güçlerinin hızlı çalışmasıyla aydınlatıldı. Toplam 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalındığı olayda, şüpheliler aynı gece gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çarşı ve depo çevresindeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. Yapılan geriye dönük taramalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin Nermin İ. ve eşi Ersin İ. olduğu saptandı.

10 DAKİKA İÇİNDE BAVULLA ÇIKTI

İncelenen kamera kayıtlarında, şüpheli Nermin İ.'nin deponun bulunduğu çarşıya oldukça olağan ve rahat tavırlarla girdiği tespit edildi. Yaklaşık 10 dakika içeride kalan şüphelinin, daha sonra elinde altınlarla dolu bir bavulla bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Hırsızlığın planlı ve hızlı bir şekilde organize edildiği anlaşıldı.

ÇALINAN ALTINLAR NASIL BULUNDU?

Kimlik ve adres tespitinin hızla tamamlanmasının ardından, şüphelilerin Kağıthane'deki evlerine gece yarısı eş zamanlı baskın yapıldı. Evde gerçekleştirilen detaylı aramada, çalınan 51 kilo 482 gram altının tamamı banyo dolabına gizlenmiş bir çantanın içinde ele geçirildi. Değerli madenlerin yüksek güvenlikli kasalar yerine standart depo alanlarında tutulmasının yarattığı güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme getiren olayın ardından, gözaltına alınan Nermin İ. ve eşi Ersin İ. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.